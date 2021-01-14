Сенатор Гумерова исключила переход на дистанционное образование в России

В «Патриоте» разъяснили, для чего создавался законопроект о порядке дистанционного обучения.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в образовательный процесс. Школы, колледжи и вузы по всей стране были переведены на дистанционный режим обучения. Сдачу ЕГЭ после 11 класса сделали обязательной только для поступающих в вузы, а ОГЭ после 9 класса временно отменили для всех.

В этой связи возникла необходимость регламентировать систему дистанционного образования в стране на законодательном уровне. Авторами соответствующего проекта стали сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.

Внесен законопроект о порядке дистанционного образования и сокращении количества учащихся в классах. В Госдуму России внесли проект закона, касающийся установления порядка применения дистанционного обучения, и поддержали идею Роспотребсоюза о сокращении https://t.co/IzC0TJUlfm pic.twitter.com/tGHiFjKatg — RusDozorRu (@rusdozor_ru) May 17, 2020

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что законопроект не означает, что образовательные учреждения окончательно перейдут на удаленный формат. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Как изменится система образования в России из-за последствий пандемии», проводимой Медиагруппой «Патриот» 14 января.

«Наша инициатива появилась после того, как в Совет Федерации начали поступать многочисленные обращения от родителей, учителей, самих детей о проблемах обучения в период пандемии. Многие не только столкнулись с трудностями, но и испытали настоящий шок. Часть педагогов была не готова к работе в таких условиях», — посетовала Гумерова.

По словам сенатора, основной целью документа стало разграничить полномочия Минпросвещения и Минобрнауки России. Первое ведомство призвано было заняться общим и средним профессиональным образованием, а второе — высшим.

После принятия законопроекта в течение 12 месяцев планируется скорректировать ряд нормативных правовых актов — установить длительность дистанционного урока, обеспечить необходимую инфраструктуру и гарантировать оплату труда педагогов.

«Ни в одной букве и строчке речь не идет о том, что мы переходим на этот формат. Мы лишь вышли с идеей, чтобы, в том числе, сохранить здоровье ребенка, легитимировать программы. Было много вопросов. К сожалению, система образования подвергается потоку фейковых новостей. Современные технологии вошли в нашу жизнь, и они должны быть отредактированы», — заявила сенатор.

В конце ноября депутаты от ЛДПР предложили сделать перерасчет стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за COVID-19 перешли на дистанционный формат. Одним из авторов проекта стал зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах из-за дистанционного обучения во время пандемии https://t.co/IuWBIW72Lw pic.twitter.com/Vvkc1wjyff — РИА Новости (@rianru) November 30, 2020

По мнению законодателей, в ряде случаев образовательный процесс на «удаленке» сводился к тому, что преподаватели рассылали задания по электронной почте и размещали информацию для самостоятельного изучения.

«Очевидно, что качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало. Таким образом, фактическая вовлеченность обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний», — передают РИА Новости содержание документа.

Авторы инициативы полагают, что студенты должны получить компенсацию за качественные изменения в обучении.

По мнению Гумеровой, цену за обучение необходимо пересмотреть в том случае, если образовательная программа действительно не была выполнена в полной мере. Практические занятия, которые нельзя провести удаленно, сенатор предложила перенести на более поздний срок.

«Это актуальная тема. Если лекция проведена в полноформатном режиме, то о снижении не идет речи. Но справедливо, что творческие и медицинские вузы, где есть лабораторные задания — в таком режиме это невозможно. Здесь разумно пересмотреть подходы по ценообразованию. Где практическая часть по объективным причинам не была проведена, обязательно перенести на поздние сроки, чтобы студенты получили тот объем знаний, который был закреплен в программе», — объяснила сенатор.

Ранее стало известно, что законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после 9 класса внесут весной 2021 года. Экзамен планируется сохранить только для тех, кто собирается переходить в колледжи и техникумы. По словам Максима Зайцева, в перспективе планируется полная отмена ОГЭ, а затем и ЕГЭ.