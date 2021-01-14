Чиновница в Югре устроила "войну" с бизнесменом за дорогу

Глава поселения Белый Яр решила помешать местному предпринимателю отремонтировать дорогу и ввела на территории населенного пункта режим ЧС.

Глава поселения Белый Яр решила помешать местному предпринимателю отремонтировать дорогу и ввела на территории населенного пункта режим ЧС.

Власти заключили контракт с бизнесменом на ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства. Стоимость выполнения работ оценивалась в 21 млн рублей. Однако чиновница по какой-то причине не приняла решение властей и стала чинить подрядчику препятствия.

Для того, чтобы сорвать работы, глава поселения ввела на его территории режим ЧС, пишет РИА Новости. В итоге бизнесмен был вынужден подписать соглашение о расторжении договора. Через некоторое время его место занял другой подрядчик, которого выбрала сама чиновница.

Сейчас против главы Белого Яра возбуждено уголовное дело. Прокуратура выявила, что чиновница приняла незаконное решение о вводе ЧС, а также препятствовала осуществлению предпринимательской деятельности.