Самарец погиб при обрушении стены в местном магазине

Трагическая случайность произошла на улице Авроры. Стена магазина, расположенного на первом этаже многоэтажного здания, рухнула на местного жителя.

Трагическая случайность произошла на улице Авроры. Стена магазина, расположенного на первом этаже многоэтажного здания, рухнула на местного жителя.

Согласно предварительной информации, ручная кирпичная кладка обрушилась на площади три квадратных метра. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.