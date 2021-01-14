Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:05   14 Января 2021
Экономика

Медики Ленобласти пожаловались Вострецову на отсутствие "коронавирусных" выплат

Медики Ленобласти пожаловались Вострецову на отсутствие "коронавирусных" выплат

Некоторые медицинские работники из Ленинградской области заявили, что не получили выплаты, полагающиеся врачам в период коронавирусной инфекции.

Речь идет о сотрудниках Психоневрологического интерната №9. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов посетил учреждение во время объезда муниципальных образований Красное Село и Горелово, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Ситуация является пробелом в законодательстве, который необходимо устранить", — уверен чиновник.

Он также встретился с врачами клиники "Панорама Мед", которая долгое время вела прием граждан при отсутствии государственной поликлиники в Красном селе. Парламентарий выразил сотрудникам медицинского учреждения свою признательность за проведенную работу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#депутат #выплаты #медики #вострецов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров