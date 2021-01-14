Медики Ленобласти пожаловались Вострецову на отсутствие "коронавирусных" выплат

Некоторые медицинские работники из Ленинградской области заявили, что не получили выплаты, полагающиеся врачам в период коронавирусной инфекции.

Некоторые медицинские работники из Ленинградской области заявили, что не получили выплаты, полагающиеся врачам в период коронавирусной инфекции.

Речь идет о сотрудниках Психоневрологического интерната №9. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов посетил учреждение во время объезда муниципальных образований Красное Село и Горелово, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Ситуация является пробелом в законодательстве, который необходимо устранить", — уверен чиновник.

Он также встретился с врачами клиники "Панорама Мед", которая долгое время вела прием граждан при отсутствии государственной поликлиники в Красном селе. Парламентарий выразил сотрудникам медицинского учреждения свою признательность за проведенную работу.