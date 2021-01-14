18:05 14 Января 2021Экономика
Медики Ленобласти пожаловались Вострецову на отсутствие "коронавирусных" выплат
Некоторые медицинские работники из Ленинградской области заявили, что не получили выплаты, полагающиеся врачам в период коронавирусной инфекции.
Некоторые медицинские работники из Ленинградской области заявили, что не получили выплаты, полагающиеся врачам в период коронавирусной инфекции.
Речь идет о сотрудниках Психоневрологического интерната №9. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов посетил учреждение во время объезда муниципальных образований Красное Село и Горелово, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
"Ситуация является пробелом в законодательстве, который необходимо устранить", — уверен чиновник.
Он также встретился с врачами клиники "Панорама Мед", которая долгое время вела прием граждан при отсутствии государственной поликлиники в Красном селе. Парламентарий выразил сотрудникам медицинского учреждения свою признательность за проведенную работу.