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17:52   14 Января 2021
Общество

Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Вакцину от коронавируса получили 20 797 человек в Московской области.

Подмосковье получило 57 549 доз препарата от COVID-19, рассказала региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В Минздраве РФ предполагают, что в январе 2021 года в область поступит 87 900 доз, а в феврале — 205 700. Стригункова сообщила, что все пункты для вакцинации оборудованы морозильными камерами, передает телеканал "360".

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#подмосковье #вакцина #коронавирус

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