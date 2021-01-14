Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Вакцину от коронавируса получили 20 797 человек в Московской области.

Вакцину от коронавируса получили 20 797 человек в Московской области.

Подмосковье получило 57 549 доз препарата от COVID-19, рассказала региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В Минздраве РФ предполагают, что в январе 2021 года в область поступит 87 900 доз, а в феврале — 205 700. Стригункова сообщила, что все пункты для вакцинации оборудованы морозильными камерами, передает телеканал "360".