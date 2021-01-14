Ходорковский инвестирует в зарубежные площадки для размещения своего контента

Турецкий медиахолдинг TRT запустил новый проект для постсоветского пространства - интернет-канал "TRT на русском", который продвигает тезисы российских оппозиционных изданий.

Турецкий медиахолдинг TRT запустил новый проект для постсоветского пространства - интернет-канал "TRT на русском", который продвигает тезисы российских оппозиционных изданий.

Проект был запущен в мае 2020 года. Ресурс публикует материалы, авторы которых пытаются убедить обывателей, что жизнь в России - сплошная череда трагедий и страданий безо всякого позитива. Анализ деятельности нового турецкого ресурса провела редакция Федерального агентства новостей в рамках проекта "Сети влияния". Авторы обращают внимание, что "TRT на русском" использует украинских журналистов, продвигая тезисы российских оппозиционных СМИ.

События, связанные с Россией, англоязычный турецкий канал TRT преподносит весьма своеобразно. Русскоязычная платформа работает на мусульманскую аудиторию России, представляя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как "лидера мусульман".

Изначально создатели канала обещали, что он станет "источником объективной и проверенной информации" для жителей русскоязычных стран.

"TRT на русском языке будет принимать активную роль в борьбе с дезинформацией и манипуляциями, а также предоставлять доступ к правдивой информации и честным новостям в русскоязычных странах", — сообщали авторы.

Как выяснилось, под этими лозунгами подразумевалось совсем другое. В материалах о Турции большое внимание уделяется турецким достопримечательностям, успехам деятелей культуры во всем мире и достижениям турецкого ВПК. Зато в сюжетах о России рассказывается в основном об авариях, катастрофах, преступлениях и прочем негативе. Все эти материалы в обязательном порядке сопровождаются трагичными минорными саундтреками.

Украину журналисты телеканала называют "стратегическим партнером" Турции, обязательно упоминая о "взаимовыгодных сделках" в военной сфере. О проблемах украинских граждан и плачевном состоянии экономики страны упоминать не принято. Вместо этого постоянно публикуются материалы под названиями вроде "Украинка создает шляпы и украшения из цветов".

На запуск русскоязычного сегмента канала потребовались дополнительные инвестиции, так как дело это довольно затратное. Руководство "TRT на русском" уже договорилось о необходимой поддержке телеканала. Согласно инсайдерской информации, спонсором вещания на русском языке выступит беглый олигарх Михаил Ходорковский, который, кстати, уже является меценатом для многих изданий, которые придерживаются негативной позиции в отношении российского руководства.

Российское направление курирует Абдулла Ринат Мухаметов, который и лоббирует сближение с российской оппозицией. Так и получился проект, который отвечает интересам Михаила Ходорковского и руководства TRT: опальный олигарх получил еще одну площадку для распространения выгодного ему контента, а владельцы холдинга - специалистов по русофобской повестке.

Журналисты "TRT на-русском" в последнее время приобрели привычку ссылаться на российские оппозиционные медиа-ресурсы. В материале под заголовком "Шпионаж или шпиономания" используется интервью "Новой газеты", которая финансируется из средств Ходорковского через один из связанных с ним фондов. Подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.