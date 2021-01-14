Возвращение Навального в РФ может стать для него последним приключением

Алексей Навальный сообщил, что возвращается в РФ. Публицист Армен Гаспарян считает, что в случае, если блогер действительно прилетит на родину, его ждет только арест и забвение.

Алексей Навальный сообщил, что возвращается в РФ. Публицист Армен Гаспарян считает, что в случае, если блогер действительно прилетит на родину, его ждет только арест и забвение.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил, что его подзащитный объявлен в федеральный розыск и отметил, что узнал об этом из материалов дела, которые были поданы ФСИН в Симоновский суд в связи с ходатайством о замене условного срока на реальынй.

В беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей Армен Гаспарян заявил, что возвращение скандального блогера может и вовсе не состояться.

"Я все еще не убежден, что 17 января состоится "явление гульфикфюрера народу". Жена может постирать джинсы, билет пропадет. Навальный может поскользнуться, сломать руку. Это нанесет непоправимый урон здоровью, и он скажет: "Я должен долечиться". И так далее", — пояснил он.

ФСИН обратилась в суд с просьбой назначить Навальному реальный срок по делу "Ив Роше". Также в конце 2020 года в отношении блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Гаспарян не исключает, что Навальный может стать фигурантом еще одного уголовного дела — об измене Родине.

Эксперт подчеркнул, что главе ФБК (признан иноагентом) лучше вернуться и показать, какой он бесстрашный "несгибаемый боец" , однако при этом есть риск переоценить собственное "бессмертие" с этой точки зрения. По мнению Гаспаряна, если Навальный прилетит в Москву, его сразу же арестуют, и на этом его история закончится — через полгода о нем уже никто не вспомнит.