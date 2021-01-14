Sohu: проект РФ по опреснению воды в Крыму заставит Киев нервничать

Украина скоро потеряет свой главный козырь – возможность поддерживать водную блокаду Крыма.

Бурную реакцию на Украине вызвал российский план по восстановлению водоснабжения Крымского полуострова. В соответствии с ним, на территории Крыма построят специальные опреснительные установки, которые решат вопрос с нарушенным водоснабжением в регионе. Киеву такие намерения Москвы не понравились, считают китайские аналитики из Sohu.

«Украина знает о проекте по опреснению воды, который будет реализовываться на полуострове, и будет в него вмешиваться», — цитирует экспертов из Китая издание «ПолитРоссия».

Это будут не первые попытки украинских властей продлить водную блокады полуострова. Страна уже пыталась помешать поставкам не только воды, но и продовольствия в Крым, а также ухудшала транспортную доступность региона. Россия предпринимала попытки привлечь внимание к этой проблеме даже в рамках площадки ООН, однако международная организация проигнорировала действия Киева.

Специалисты из Sohu уверены: маневр с опреснительными установками уже заставил Украину нервничать. В Киеве понимают, что скоро лишатся своего главного козыря, а значит будут пытаться помешать планам Москвы.

«Между Россией и Украиной существует много общих проблем, и разрешить их в одночасье крайне сложно», — говорится в материале китайского портала.

Справка ПС

Отношения между Украиной и Россией сильно обострились после воссоединения Крымского полуострова с Россией. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в последнее время они сильно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года подают воду по графику.