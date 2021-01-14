Американцы напомнили Пелоси о предложенных ею гендерно-нейтральных обращениях

Граждане США напомнили спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси о предложенном ею пакете правил для конгресса, в котором прописано использование гендерно-нейтральных обращений.

Граждане США напомнили спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси о предложенном ею пакете правил для конгресса, в котором прописано использование гендерно-нейтральных обращений.

Она выступала перед коллегами во время дебатов об импичменте действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Пелоси назвала себя матерью и упомянула своего отца Томаса Д’Алесандро-младшего.

"Я стою перед вами сегодня как жена, мать, бабушка, дочь. Дочь, чей отец с гордостью служил в этом конгрессе", — подчеркнула она.

В социальных сетях сразу же напомнили Пелоси, что представители Демократической партии во главе с ней предложили рассмотреть пакет правил для конгресса, в котором прописано использование гендерно-нейтральных обращений. Согласно предложению, вместо слов "он" и "она" стоит использовать "представитель" или "делегат". Вместо "отец" и "мать" — "родитель", а вместо "брат" и "сестра" — "родственник".