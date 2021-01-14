России пророчат роль ключевого экспортера водорода

Именно Россия имеет шанс стать одним из главных поставщиков водорода, заявил глава Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

Именно Россия имеет шанс стать одним из главных поставщиков водорода, заявил глава Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

Москве предстоит выбрать, каким образом перейти от экспорта ископаемых энергоресурсов к производству и поставкам "энергии будущего" по программе низкоуглеродной экономики. Глава комитета обратил внимание, что Россия не сможет разрешить все проблемы самостоятельно, ей потребуется международная помощь. Поддержка других стран может в том числе быть выражена в качестве обязательств по приобретению водорода у РФ.

В качестве помощников Рае Квон Чунг обозначил Евросоюз, Южную Корею и другие государства. Также он обратил внимание на обязательное снижение выбросов до нулевой отметки, обязательства стран в этом вопросе могут создать новые стимулы экономического роста.