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17:14   14 Января 2021
Общество

Обнародованы дата и место похорон актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева

Обнародованы дата и место похорон актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева

Умерший за рулем автомобиля звезда сериала "Глухарь" Дмитрий Гусев будет похоронен 16 января. Отпевание артиста пройдет в церкви Архангела Михаила.

Актера, скорее всего, похоронят на кладбище в Домодедово, где жил Гусев в последние годы жизни, сообщил РЕН ТВ художественный руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин. Прощание с артистом начнется в 11:00 в здании театра на проспекте Вернадского, а в церкви напротив состоится отпевание.

Дмитрий Гусев скончался за рулем своего автомобиля на Курьяновской улице. Помощница актера рассказала, что артист на съемках хорошо себя чувствовал. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

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