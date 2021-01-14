Скончался бывший член Совета Федерации РФ Амин Осмаев

Бывший член Совета Федерации РФ Амин Осмаев умер в Москве на 72-м году жизни. Тело политика нашли в его квартире.

Бывший член Совета Федерации РФ Амин Осмаев умер в Москве на 72-м году жизни. Тело политика нашли в его квартире.

Осмаев был депутатом Верховного Совета в Чечне. Он призывал отказаться от идеи отделить Чечню от России. После того как совет был распущен, он покинул Чечню.

Деятельность во благо республики Осмаев вел из Москвы. В течение двух лет он состоял в Совете Федерации РФ. Также он был главой одного из филиалов "Центра содействия стабильности" и принимал участие в "Круглом столе", который занимался урегулированием кризиса в Чечне