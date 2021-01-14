Ректор «Военмеха» назвал главную задачу российских вузов

Университеты страны должны обеспечивать работодателей кадрами, а не ориентироваться на заграничные рейтинги.

Если обратиться к рейтингам самых популярных университетов мира, которые дают своим воспитанникам наиболее качественное образование, можно заметить, что российские вузы не входят в первые десятки. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов объяснил, что это не связано с уровнем образования.

Стране необходимо делать ставку на удовлетворение своих потребностей в специалистах, а не смотреть на западные рейтинги, полагает спикер.

«Я бы не сказал, что мы [Россия] сильно отстаем в науке. Интеграции наших ученых в мировой научный процесс действительно не так много, но сейчас ситуация меняется. Динамика наших научных публикаций в зарубежных изданиях с каждым днем становится все больше. Тут важнее другой аспект: главная цель образования – это подготовить кадры для работы в нашей стране. Но делать это надо, конечно же, с учетом мирового опыта и особенностей развития науки в других государствах», — заявил Иванов.

По словам ректора «Военмеха», процент людей, которые окончили вуз в России, а работать отправились за рубеж, «не такой большой». Страна должна готовить кадры и для других стран, но это нельзя называть приоритетной задачей образования в РФ.

«Наша задача не в рейтинг войти, а подготовить специалистов для нашей страны, удовлетворить потребности работодателей. Рейтинги нужно учитывать, но это вторично», — добавил Иванов.

Сейчас необходимо работать над решением проблемы дистанционного образования, обратил внимание ректор петербургского университета. Из-за пандемии коронавируса многие студенты уже долгое время учатся через онлайн, а в технических специальностях (на которых специализируется «Военмех») это очень осложняет работу.

«Но нужно понимать, что и без дистанционного образования не обойтись. Определенное количество курсов читаются дистанционно. Причем делалось это еще до пандемии коронавируса. Переводить все образование в онлайн нельзя, все должно быть в меру», — подытожил гость Медиагруппы «Патриот».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18 января столичные школы переходят с дистанционного образования на обычный режим. Студенты же продолжают учиться через онлайн до 21 января. Глава города посоветовал школам строго соблюдать требования безопасности. Если в классе появится хотя бы один ученик с признаками заражения COVID-19, весь класс нужно переводить на дистанционное обучение, подчеркнул Собянин.