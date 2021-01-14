Украина назвала решение ЕСПЧ по Крыму "победой"

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина подала жалобу в отношении России о якобы нарушении прав человека на полуострове. В ходе разбирательств ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию РФ над Крымом.

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности", — сообщил Дмитрий Кулеба.

Министр рассказал, в какие инстанции Украина намерена обращаться. Это Международный морской трибунал, Международный суд ООН и Международный криминальный суд.

Юрист Виталий Золочевский уже объяснял безосновательность большинства украинских претензий к России по Крыму. Эксперт объяснил выпады Незалежной дефицитом внимания и денежных средств.