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17:23   14 Января 2021
Весь мир

Маколей Калкин одобрил идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»

Маколей Калкин одобрил идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»

Звезда фильмов «Один дома» и «Один дома 2» Маколей Калкин поддержал предложение пользователей соцсетей отредактировать вторую часть фильма, убрав из него пока еще действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Один из пользователей Twitter разместил отредактированный отрывок из фильма, где в эпизоде вместо Трампа было пустое пространство. На что Калкин ответил: «Браво!».

В фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» американский лидер появляется ненадолго. Калкин в роли мальчика Кевина спрашивает его, как пройти в вестибюль отеля Plaza, которым в то время владел Трамп.

Маколей Калкин одобрил идею убрать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2»

Режиссер фильма Крис Коламбус в декабре 2020 года заявил, что Трамп настоял на том, чтобы получить камео в фильме в обмен на разрешение съемок в отеле. Его эпизодическая роль, по словам Коламбуса, стала популярным ходом.

«Когда мы показали ее впервые, произошла самая странная вещь — люди обрадовались, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: “Оставьте его в фильме. Это момент для публики”», — приводит The Guardian слова режиссера популярной серии фильмов.

Между тем, Калкин поддержал комментатора, который призвал создать петицию о замене Трампа на 40-летнего актера.

Часть пользователей видят на месте Трампа избранного главу США Джо Байдена или актера Киану Ривза.

Маколей Калкин одобрил идею убрать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2»

Ранее о своем желании занять место президента США в фильме «Один дома 2» заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, на момент съемок популярной американской комедии делегация партии посетила Нью-Йорк.

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#дональд трамп #фильмы #рождество #один дома

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