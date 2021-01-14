Маколей Калкин одобрил идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»

Актер поддержал петицию, где предложили заменить президента США на 40-летнего Калкина.

Звезда фильмов «Один дома» и «Один дома 2» Маколей Калкин поддержал предложение пользователей соцсетей отредактировать вторую часть фильма, убрав из него пока еще действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Один из пользователей Twitter разместил отредактированный отрывок из фильма, где в эпизоде вместо Трампа было пустое пространство. На что Калкин ответил: «Браво!».

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

В фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» американский лидер появляется ненадолго. Калкин в роли мальчика Кевина спрашивает его, как пройти в вестибюль отеля Plaza, которым в то время владел Трамп.

Режиссер фильма Крис Коламбус в декабре 2020 года заявил, что Трамп настоял на том, чтобы получить камео в фильме в обмен на разрешение съемок в отеле. Его эпизодическая роль, по словам Коламбуса, стала популярным ходом.

«Когда мы показали ее впервые, произошла самая странная вещь — люди обрадовались, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: “Оставьте его в фильме. Это момент для публики”», — приводит The Guardian слова режиссера популярной серии фильмов.

Между тем, Калкин поддержал комментатора, который призвал создать петицию о замене Трампа на 40-летнего актера.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Часть пользователей видят на месте Трампа избранного главу США Джо Байдена или актера Киану Ривза.

Ранее о своем желании занять место президента США в фильме «Один дома 2» заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2» , то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк. pic.twitter.com/fEG3aKQ59Y — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 12, 2021

По словам политика, на момент съемок популярной американской комедии делегация партии посетила Нью-Йорк.