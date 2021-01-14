Синоптики рассказали, когда Россию покинут аномальные холода

Москву захватил балканский пришелец «Димитриус». До 20 января уходить не собирается.

Январь в Центральной России и ряде регионов выдался морозным. Аномальные холода не покидают страну около недели. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни столбик термометра опустится еще ниже. Когда ждать потепления — в материале «Политики Сегодня».

Москва

Центр «Фобос» выдал неутешительный прогноз: к середине января ночная температура в Москве может опустится до 28 градусов. Такой морозной зимы в столице не было по меньшей мере три года.

В четверг, 14 января, в столицу пришли аномальные снегопады и морозы. За ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков. Причуды погоды связаны с приходом так называемого балканского циклона «Димитриус», объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с РЕН ТВ.

«Его особенность в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро холодный фронт. Зона между теплым и холодным фронтами называется теплым сектором, и она очень узенькая была. Необычность заключается в том, что помимо снега холодная погода в тылу этого циклона, заток северных, северо-восточных ветров», ― рассказал он телеканалу.

Метеоролог также пообещал в субботу «небольшое повторение четверга». Впрочем, снегопад ожидается не такой интенсивный. Усиление ветра до 15 м/с будет означать метель, предостерег Вильфанд.

Морозы в Москву пришли надолго. Температура ночью в субботу опустится до –18… –23 градусов, а днем будет на отметке в 15–17 градусов ниже нуля. Такая тенденция сохранится и в воскресенье, но уже без осадков. Пик холодов ожидается в ночь на понедельник: до –25 градусов.

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января, говорит научный руководитель Гидрометцентра. В понедельник дневная температура поднимется до 10-15 градусов мороза, а во вторник — до 7-10 градусов мороза.

Петербург

Не обошли морозы и Северную столицу. Они пришли в первую рабочую неделю года и отступать пока не намерены. В четверг, 14 января, температура воздуха колеблется от -15 до -17 градусов.

МЧС предупреждает, что холода сохранятся и в пятницу. Температура воздуха понизится до -20 градусов ночью. Днем термометр в Петербурге покажет -12…-14 градусов.

Значительное потепление до -3…-8 градусов прогнозируется в городе с 17 по 19 января, то есть в православный праздник Крещения Господня. Об этом сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов. При этом до 16 января сильные морозы сохранятся. Местами в эти дни также ожидается небольшой снег.

«Где-то в двадцатых числах опять похолодает. Пока до конца месяца зима остается», — не стал обнадеживать синоптик.

Юг России

На юге европейской части России похолодание только ожидается. В воскресенье температура будет ниже нормы на 5-10 градусов, сообщил ТАСС Вильфанд.

Температура в этот период будет опускаться до 12 градусов ниже нуля ночью и до 6 градусов ниже нуля днем.

По словам Вильфанда, до конца рабочей недели на юге России еще будет сохраняться теплая погода. Температура будет на 2-6 градусов выше нормы.

Центральная часть России

В большинство регионов Центрального федерального округа (ЦФО) морозы до -22-25 градусов наведаются в ночные часы 16-17 января. Местами возможно понижение температуры воздуха до -26-27 градусов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская рассказала, в регионе 16-17 января ожидается до 25 градусов ниже нуля. В ночь с субботы на воскресенье в Воронеже ожидаются 19 градусов мороза, а по области - от 19 до 25.

«Днем в Воронеже будет 15 градусов мороза, по области - 12-17 градусов мороза», — сказала она.

Такая же температура прогнозируется ночью в выходные в Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.

В Тверской области будет до минус 26-27 градусов. Это на 7-10 градусов ниже нормы.

По данным местных ЦГМС, В Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Ярославской областях 16-17 января столбики термометров,окажут до - 17-23 градусов.