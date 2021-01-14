Порты Латвии терпят унизительное поражение от литовской Клайпеды

Литовский порт Клайпеда в условиях сокращения транзитного грузопотока, с которым в 2020 году столкнулись все страны Балтии, по количеству обработанных грузов оставил конкурентов далеко позади.

Литовский порт Клайпеда в условиях сокращения транзитного грузопотока, с которым в 2020 году столкнулись все страны Балтии, по количеству обработанных грузов оставил конкурентов далеко позади.

Об этом пишет информационный портал Baltnews, приводя данные экономиста Яниса Херманиса об изменении объема грузопотока в прибалтийских портах за минувший год, опубликованные им на личной страничке в сети микроблогов Twitter.

В частности, Херманис сообщает, что Клайпедский порт в Литве обработал в 2020 году 47,7 миллиона тонн грузов, в то время как Рижский, Вентспилсский и Лиепайский порты Латвии обработали лишь по 23,7, 12,9 и 6,6 миллиона тонн грузов соответственно, а на долю эстонского Таллинского порта пришлось 21,3 миллиона тонн грузов.

«Полное фиаско латвийской транзитной политики в одном графике. В прошлом году грузооборот Клайпедского порта превысил суммарный грузооборот трех самых больших латвийских портов (Рижского, Вентспилского и Лиепайского). А ведь в 2003 Клайпеда отставала от латвийской "тройки" более чем в два раза», — прокомментировал данные Херманиса депутат латвийского Сейма Вячеслав Домбровский.

Свое мнение депутат высказал на страничке в социальной сети Facebook, иронично отметив там же, что латвийское правительство за два последних года внесло «посильный вклад» в развитие морских портов Риги и Вентспилсе.

Напомним, Рижский порт являлся ведущим морским портом Прибалтики с 2003 по 2011 год. Тогда он принимал больше всего грузов. Однако, начиная с 2012 года он начал сдавать позиции, уступил лидерство по объему грузооборота Вентспилсскому порту. Затем в 2016 году лидером по количеству обработанных грузов стал Клайпедский порт, который с тех пор лишь наращивает обороты.

При этом к настоящему времени положение Клайпедского порта, хотя и является лучшим по сравнению с другими прибалтийскими портами-конкурентами, все же не является стабильным, так как гавань может столкнуться с последствиями антироссийского политического курса официального Вильнюса. Русофобская политики стран Балтии последовательно оборачивается для местных портов потерей российского транзита, который Россия переориентирует в собственные новые гавани.