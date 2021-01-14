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16:32   14 Января 2021
Наука

Ученые выяснили, могут ли переболевшие COVID-19 оставаться заразными

Ученые выяснили, могут ли переболевшие COVID-19 оставаться заразными

Люди, переболевшие коронавирусом, могут оставаться еще какое-то время переносчиками инфекции, выяснили в управлении по охране общественного здоровья Англии.

Специалисты выяснили в ходе исследования, что иммунитет, который был приобретен естественным образом в результате заражения, на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел.

"Иммунитет сохраняется, по меньшей мере, пять месяцев с момента заболевания", — утверждают ученые.

Таким образом, переболевшие коронавирусом во время первой волны уже сейчас рискуют снова заразиться. Некоторые из обладателей антител к COVID-19 могут сохранять большое количество вируса и передавать его другим людям. Именно поэтому важно всем продолжать следовать правилам безопасности и сохранять режим самоизоляции, считают специалисты.

Некоторые граждане могут переносить коронавирус без симптомов. Чувство измотанности без объективных причин в течение трех месяцев укажет на то, что человек переболел, сообщает телеканал "360".

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#ученые #англия #коронавирус

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