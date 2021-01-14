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17:37   14 Января 2021
Весь мир

«Это вражеская армия». Понасенков осудил мигрантов за погромы в Брюсселе

«Это вражеская армия». Понасенков осудил мигрантов за погромы в Брюсселе

В ночь с 13 на 14 января по центру Брюсселя прокатилась волна беспорядков: мигранты собрались, чтобы выразить свое недовольство действиями местных полицейских. Протестующие обвиняли правоохранителей в смерти Ибрагима Барри – афроамериканца, который пустился в бега после стандартного требования показать документы.

Предъявите документы

9 января полицейские бельгийской столицы заметили на площади перед Северным вокзалом группу молодых людей, которые тем самым нарушали карантинные ограничения. Стражи порядка подошли к нарушителям и попросили их предъявить документы. Вдруг один из мигрантов начал убегать. Журнал The Brussels Times пишет, что правоохранители сразу же нагнали Ибрагима Барри и доставили его в полицейский участок.

Там афроамериканцу внезапно стало плохо, он потерял сознание. Сотрудники брюссельской полиции срочно вызвали медиков. Те транспортировали Барри в клинику, однако спасти жизнь мигранта не удалось. О причинах смерти и подробностях вскрытия бельгийские СМИ пока молчат. Специальный отдел внутренних расследований города уже начал изучать подробности инцидента и просматривать записи с камер наблюдения в участке.

Право на протест

После того, как новость о смерти Ибрагима Барри попала в СМИ, местные мигранты собрались на организованный митинг против «полицейского произвола». Глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир лично дал распоряжение не задерживать ни одного человека, если протест будет мирным. Из-за угрозы коронавируса власти все же установили планку численности митингующих в 100 человек.

«Это вражеская армия». Понасенков осудил мигрантов за протест в Брюсселе

Как выяснилось несколько часов спустя, гости из других стран пренебрегли требованием мэра. По данным The Brussels Times, в беспорядках принимали участие больше 500 человек. Подняв плакаты с символикой движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) они принялись закидывать полицейских камнями и петардами. Чтобы охладить пыл недовольных мигрантов правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи водометов, однако это лишь раззадорило нарушителей.

Апогеем минувшей ночи в Брюсселе стал поджог того самого полицейского участка, куда 9 января доставили Ибрагима Барри. На видеозаписях можно заметить, как протестующие кричат и забрасывают горящее здание бутылками.

В самом эпицентре недовольной толпы также оказался кортеж бельгийского короля Филиппа. Все обошлось благополучно: силами полицейских и телохранителей машину с правителем удалось вывести на соседнюю улицу.

В своем Twitter Сен-Жосс Эмир Кир выразил сожаление тем, что мигранты воспользовались его разрешением для организации беспорядков и поджогов в самом центре Брюсселя.

«Я самым жестким образом осуждаю безответственное поведение тех, кто воспользовался этим благоговейным моментом [днем памяти смерти Барри], чтобы противостоять правоохранительным органам и заниматься уничтожением, в частности, городской собственности. Полиция занята восстановлением порядка, и ситуация находится под контролем. Я благодарю наших полицейских за их быстрое вмешательство в целях обеспечения безопасности всех жителей», — сообщил Эмир Кир.

Армия несвободы

Историк и режиссер Евгений Понасенков убежден в том, что подобные протесты будут продолжаться и впредь, вне зависимости от того, в каком именно европейском городе правоохранители решат проверить у мигрантов документы. В данном случае группа молодых людей, которую заметили полицейские 9 января, виновата дважды: нелегалы нарушали режим карантина, отказались предъявлять документы и проигнорировали требование властей города.

«В течение 20 лет я, как ученый, политолог и историк, повторяю одну и ту же вещь: нельзя пускать варваров и дикарей в Европу. Они никогда не станут жить мирно. И речь не идет о Брюсселе, хотя это очень проблемный город. Такие случаи имеют место в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве и других городах. В Брюсселе, по сути, мигранты совершили военную вылазку, ведь они сожгли полицейский участок. Я считаю, что их нужно рассматривать только, как вражескую армию. Это мое научное заключение, как историка», — подчеркнул Понасенков.

«Это вражеская армия». Понасенков осудил мигрантов за протест в Брюсселе

Эксперт убежден, что в тот день правоохранителям следовало арестовать всю группу нелегалов, которая стояла на привокзальной площади. Они нарушали режим карантина, а значит могли подвергнуть опасности жизни людей, в том числе пожилых. Если бы правоохранители действовали в таких ситуациях более решительно, пандемия коронавируса распространялась бы гораздо медленнее.

В заключение Понасенков посоветовал всей «мигрантской общине» встать на колени перед жителями города и извиниться за то, что они устроили беспорядки на улицах бельгийской столицы и нарушили местные законы.

«Это вражеская армия». Понасенков осудил мигрантов за протест в Брюсселе

В настоящее время беспорядки в Брюсселе стихли. В ночь на 14 января полицейские задержали более 70 человек.

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#европа #брюссель #беспорядки

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