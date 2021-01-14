«Это вражеская армия». Понасенков осудил мигрантов за погромы в Брюсселе

Историк обратил внимание, что темнокожие гости Брюсселя минувшей ночью совершили военную вылазку.

В ночь с 13 на 14 января по центру Брюсселя прокатилась волна беспорядков: мигранты собрались, чтобы выразить свое недовольство действиями местных полицейских. Протестующие обвиняли правоохранителей в смерти Ибрагима Барри – афроамериканца, который пустился в бега после стандартного требования показать документы.

Предъявите документы

9 января полицейские бельгийской столицы заметили на площади перед Северным вокзалом группу молодых людей, которые тем самым нарушали карантинные ограничения. Стражи порядка подошли к нарушителям и попросили их предъявить документы. Вдруг один из мигрантов начал убегать. Журнал The Brussels Times пишет, что правоохранители сразу же нагнали Ибрагима Барри и доставили его в полицейский участок.

Там афроамериканцу внезапно стало плохо, он потерял сознание. Сотрудники брюссельской полиции срочно вызвали медиков. Те транспортировали Барри в клинику, однако спасти жизнь мигранта не удалось. О причинах смерти и подробностях вскрытия бельгийские СМИ пока молчат. Специальный отдел внутренних расследований города уже начал изучать подробности инцидента и просматривать записи с камер наблюдения в участке.

Право на протест

После того, как новость о смерти Ибрагима Барри попала в СМИ, местные мигранты собрались на организованный митинг против «полицейского произвола». Глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир лично дал распоряжение не задерживать ни одного человека, если протест будет мирным. Из-за угрозы коронавируса власти все же установили планку численности митингующих в 100 человек.

Как выяснилось несколько часов спустя, гости из других стран пренебрегли требованием мэра. По данным The Brussels Times, в беспорядках принимали участие больше 500 человек. Подняв плакаты с символикой движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) они принялись закидывать полицейских камнями и петардами. Чтобы охладить пыл недовольных мигрантов правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи водометов, однако это лишь раззадорило нарушителей.

Protest tonight at #Bruxelles following the death of #Ibrahima, 23 years old, died after being arrested for filming a police check on compliance during the curfew.@HaticeTurkmen1 #Belgique#Brusselpic.twitter.com/Kh7rwPNlDy — ᴊᴏꜱᴇꜰ ᴋᴀʟꜰ (@JosefKalfsGran) January 13, 2021

Апогеем минувшей ночи в Брюсселе стал поджог того самого полицейского участка, куда 9 января доставили Ибрагима Барри. На видеозаписях можно заметить, как протестующие кричат и забрасывают горящее здание бутылками.

Un commissariat est incendié à #Bruxelles suite à la mort d'#Ibrahima, 23 ans, interpellé après avoir filmé un contrôle avant de décéder au commissariat. #Brussel pic.twitter.com/FkkbsMcdjH — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 13, 2021

В самом эпицентре недовольной толпы также оказался кортеж бельгийского короля Филиппа. Все обошлось благополучно: силами полицейских и телохранителей машину с правителем удалось вывести на соседнюю улицу.

В своем Twitter Сен-Жосс Эмир Кир выразил сожаление тем, что мигранты воспользовались его разрешением для организации беспорядков и поджогов в самом центре Брюсселя.

«Я самым жестким образом осуждаю безответственное поведение тех, кто воспользовался этим благоговейным моментом [днем памяти смерти Барри], чтобы противостоять правоохранительным органам и заниматься уничтожением, в частности, городской собственности. Полиция занята восстановлением порядка, и ситуация находится под контролем. Я благодарю наших полицейских за их быстрое вмешательство в целях обеспечения безопасности всех жителей», — сообщил Эмир Кир.

2️⃣ Je condamne dans les termes les plus durs le comportement irresponsable de ceux qui ont profité de la fin de ce moment de recueillement pour créer des incidents avec les forces de l'ordre et se livrer à des dégradations notamment sur le mobilier urbain. — Emir KIR (@emir_kir) January 13, 2021

Армия несвободы

Историк и режиссер Евгений Понасенков убежден в том, что подобные протесты будут продолжаться и впредь, вне зависимости от того, в каком именно европейском городе правоохранители решат проверить у мигрантов документы. В данном случае группа молодых людей, которую заметили полицейские 9 января, виновата дважды: нелегалы нарушали режим карантина, отказались предъявлять документы и проигнорировали требование властей города.

«В течение 20 лет я, как ученый, политолог и историк, повторяю одну и ту же вещь: нельзя пускать варваров и дикарей в Европу. Они никогда не станут жить мирно. И речь не идет о Брюсселе, хотя это очень проблемный город. Такие случаи имеют место в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве и других городах. В Брюсселе, по сути, мигранты совершили военную вылазку, ведь они сожгли полицейский участок. Я считаю, что их нужно рассматривать только, как вражескую армию. Это мое научное заключение, как историка», — подчеркнул Понасенков.

Эксперт убежден, что в тот день правоохранителям следовало арестовать всю группу нелегалов, которая стояла на привокзальной площади. Они нарушали режим карантина, а значит могли подвергнуть опасности жизни людей, в том числе пожилых. Если бы правоохранители действовали в таких ситуациях более решительно, пандемия коронавируса распространялась бы гораздо медленнее.

В заключение Понасенков посоветовал всей «мигрантской общине» встать на колени перед жителями города и извиниться за то, что они устроили беспорядки на улицах бельгийской столицы и нарушили местные законы.

В настоящее время беспорядки в Брюсселе стихли. В ночь на 14 января полицейские задержали более 70 человек.