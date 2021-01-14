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16:23   14 Января 2021
Происшествия

Мать Сергея Скрипаля предали земле под Ярославлем

Мать Сергея Скрипаля предали земле под Ярославлем

Пожилую женщину похоронили в Ярославской области.

Информацией о похоронах матери бывшего разведчика Сергея Скрипаля поделилась племянница мужчины, сообщает mk.ru.

По словам собеседницы издания, 92-летняя родительница экс-сотрудника спецслужб скончалась от сердечной недостаточности. В это же время в медицинском свидетельстве о смерти Елены Скрипаль значится, что у пенсионерки была подтверждена коронавирусная инфекция.

На прощании с умершей присутствовали племянница Скрипаля с семьей и видеооператор, который передаст фото и запись в английское посольство для родственников — фигурантов инцидента в Солсбери.

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