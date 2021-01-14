Сатановский предрек США будущее цифрового концлагеря

Джорджу Оруэллу не снился такой уровень контроля, как за гражданами в США, считает политолог Евгений Сатановский.

История с блокировкой Дональда Трампа крупнейшими социальными сетями и преследование его сторонников ознаменовали лишь начало тотальных гонений на свободу слова в США. Такое мнение привел политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Роль коллективного диктатора эксперт отвел Демократической партии США, где выделяется фигура спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси. Многоопытного политика, которой в марте прошлого года исполнилось 80 лет, Сатановский сравнивает с персонажами сказки «Волшебник из страны Оз».

«Злая ведьма, то ли Гингема, то ли Бастинда, против Гудвина из Изумрудного города, который, как и Трамп, никаким волшебником не был, а был пришельцем извне, случайно заброшенным в Волшебную страну шоуменом, обманщиком и вообще не самым высокоморальным человеком в Америке. Но правил волею судеб своим городом неплохо», — провел аналогию эксперт.

От сказки и американской мечты до диктатуры США отделяет лишь шаг: ведь страна не просто расколота, а балансирует на грани серьезных потрясений, делится своим видением Сатановский.

«Вся та свора, которая называет себя Демократической партией или примкнула к Демократической партии, включая банды люмпена из BLM, активистов всех и всяческих общественных движений, лоббистов крупного глобалистского капитала из Нью-Йорка и Калифорнии, не говоря о контролируемых ими и контролирующих их мафиях, испугалась не столько Трампа, сколько собственного народа, и испугалась всерьез», — пишет аналитик.

Тем, кто боится, противостоят 75 миллионов американцев, голосовавших за Трампа и чьи голоса были попраны волей американского демократического истеблишмента и владельцами крупных соцсетей. Последние, как отмечает Сатановский, опасны не только цензурой, но и владеют личными данными миллионов американских пользователей. А тот, кто владеет информацией — тот владеет миром.

«Американцев сегодня всех до единого видно насквозь. Данные по ним и их тратам, пристрастиям, увлечениям, хобби, порокам, состоянию здоровья, долгам, страховкам, правам на вождение, семейным и прочим делам - на поверхности. И сейчас многое в их будущем будет зависеть от того, кто за кого голосовал. Это им не мифическая красная угроза и не пугалки, насчет советской оккупации. Это всерьез. Америка и впрямь может превратиться в огромный цифровой концлагерь», — пишет Сатановский.

Ранее Twitter навсегда заморозил учетную запись Трампа в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, на минувшей неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям президента США на разные сроки.

Поводом стали его обращения к протестующим, которые 6 января захватили здание Конгресса США во время утверждения результатов выборов. С одной стороны, президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но с другой — называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования.