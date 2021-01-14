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16:15   14 Января 2021
Политика

Посол ЦАР в Москве обсудил с дипломатом РФ ситуацию в республике

Посол ЦАР в Москве обсудил с дипломатом РФ ситуацию в республике

Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону Пунагаза провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

Мероприятие состоялось 13 января в российской столице по инициативе представителя ЦАР. В ходе консультаций дипломаты обсудили ситуацию в республике. Африканский дипломат отметил, что обстановка в регионе накаляется. Вооруженные группировки предпринимают попытки сорвать завершение избирательного процесса и признание его итогов международным сообществом.

Ранее стало известно, что вооруженные силы ЦАР (FACA) совместно с миротворцами многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) отразили атаку боевиков на Буар и Гримари. Уточняется, что силы ООН были вынуждены прибегнуть к помощи авиации, сообщило Федеральное агентство новостей.

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