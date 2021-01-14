Полковник Баранец объяснил, зачем США "науськивали" НАТО обыскивать судно РФ

Обыск российского корабля "Адлер" в Средиземном море группой ВМС Греции, входящей в НАТО, является провокацией, которая была спланирована США.

Обыск российского корабля "Адлер" в Средиземном море группой ВМС Греции, входящей в НАТО, является провокацией, которая была спланирована США.

Принятые греческими военными действия якобы проходили в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию. Российские моряки пустили на борт "Адлера" военнослужащих ВМС Греции, которые не нашли там ничего запрещенного. После этого судно продолжило путь.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник Виктор Баранец считает, что греки поступили в соответствии с законом, однако США "науськивали" их к тщательному осмотру судна, на котором никакого оружия быть не могло. Вашингтон сделал это для того, чтобы испортить отношения между Россией и Грецией.

"Разведка НАТО якобы имела данные, что русские тащат туда оружие, боеприпасы и отряд специального назначения. К россиянам, конечно, особое внимание", — сообщил эксперт.

Баранец отметил, что у Москвы и Триполи сложились хорошие отношения. Россия не скрывает свои симпатии. Если у Запада есть какие-то подозрения, он должен предоставить доказательства.