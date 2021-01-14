МИД РФ нашел яркую метафору к блокировке Трампа в соцсетях

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа во всех соцсетях не имеет прецедентов в истории как американской политики, так и американского сегмента интернета.

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа во всех соцсетях не имеет прецедентов в истории как американской политики, так и американского сегмента интернета.

Декларируемые Западом ценности, среди которых одной из важнейших считается свобода слова, стремительно девальвируются из-за действий руководства американских соцсетей. В МИД РФ блокировку всех аккаунтов Трампа сравнили с "ядерным взрывом" в киберпространстве. Цензуре в США подвергается все, что связано с Трампом, включая фильмы, в которых он играл эпизодические роли.