Богданов провел телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН

Спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Телефонная беседа состоялась 14 января по инициативе представителей Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Стороны в ходе разговора обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике, отметив необходимость продвижения комплексного урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

Также Богданов и Педерсен коснулись вопросов, связанных с подготовкой предстоящего заседания Конституционного комитета в Женеве и очередной Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", сообщается на сайте МИД РФ.