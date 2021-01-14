Против экс-совладельца "Промсвязьбанка" открыли новое уголовное дело

Открыто уголовное дело по отношению к бывшему совладельцу "Промсвязьбанка" Дмитрию Ананьеву по хищению государственного имущества, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Открыто уголовное дело по отношению к бывшему совладельцу "Промсвязьбанка" Дмитрию Ананьеву по хищению государственного имущества, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых обвиняется Ананьев, появилась информация о его причастности к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков, отметил Бастрыкин. Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву будет заочно предъявлено обвинение.