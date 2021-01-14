ФСИН намерена задержать Навального до решения суда

Представители ведомства заявили о том, что предпримут все меры для определения Алексея Навального под стражу до решения суда.

Представители ведомства заявили о том, что предпримут все меры для определения Алексея Навального под стражу до решения суда.

Блогер был объявлен в розыск после того, как несколько раз не явился в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию в качестве условно осужденного по делу "Ив Роше". Об это сообщает пресс-бюро ФСИН.

По словам представителей ведомства, подобными поступками Алексей Навальный нарушил условия отбывания наказания, за что и оказался в федеральном розыске. Первоначальные розыскные меры были предприняты в конце ноября, а 29 декабря было объявлено о принятии санкций к задержанию при установлении местонахождения блогера.

Известно, что ФСИН обратилась в суд с просьбой о замене Навальному условного срока на реальный. В Симоновском районном суде Москве сообщили, что соответствующее дело будет рассмотрено 29 января.

Также "воскреснет" уголовное дело о высказываниях Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщил ФАН со ссылкой на источник в судебной инстанции.