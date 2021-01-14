Sina: угрозы отключения России от SWIFT вызвали неожиданную реакцию Москвы

Ответные меры России, связанные с угрозами Запада отключить ее от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, могут отразится на мировой финансовой системе, так как сломают гегемонию американского доллара.

Ответные меры России, связанные с угрозами Запада отключить ее от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, могут отразится на мировой финансовой системе, так как сломают гегемонию американского доллара.

К такому мнению пришли аналитики китайского издания Sina. Эксклюзивный перевод опубликованного там материала в четверг, 14 января, приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Центральный Банк России в течение нескольких последних лет делал ставку на приобретение альтернативных американскому доллару финансовых активов, в том числе на закупку драгметаллов.

Решение России серьезно сократить свои долларовые резервы не было случайным, Москве пришлось позаботиться о том, чтобы защитить российскую финансовую систему от внешних рисков из-за постоянной угрозы ввода новых экономических санкций со стороны США или их партнеров.

«Россия решила сломать гегемонию американского доллара в мировой финансовой системе», — пишут авторы материала.

Помимо того, что Банк России пересмотрел свою политику относительно доллара США, он еще и активизировал действия с американскими казначейскими облигациями, устроив довольно агрессивную распродажу государственного долга США.

Буквально за несколько месяцев ЦБ России сбросил американские ценные бумаги стоимостью в десятки миллиардов долларов, выйдя таким образом из числа 33 крупнейших держателей американских долговых обязательств среди иностранных государств. Все вырученные деньги ЦБ России направил на приобретение золота.

«Большой золотой запас поддержал рубль в критический момент, российская валюта в итоге не рухнула под давлением санкций и других обстоятельств», — пишут китайские аналитики.

При этом, по их словам, российские финансовые маневры привлекли внимание других игроков мирового рынка и выяснилось, что текущий статус доллара США не устраивает очень многих. Американцы используют свою национальную валюту, которая пока остается основной резервной валютой в мире, в качестве инструмента влияния для продвижения политических и экономических интересов США. При этом Штаты не считаются с ущербом, который своими действиями наносят другим участникам рынка. Именно это и стало причиной массового недовольства.

«В 2018 году в России была запущена банковская система на замену международной SWIFT <…> На этом фоне даже EC начал создавать альтернативные платежные каналы, которые не зависят от США», — напоминает Sina.

Очевидно, что для того, чтобы изменить экономическую ситуацию в мире, недостаточно действий, предпринятых одной Россией. Но начатый Москвой процесс дедолларизации неожиданно для США был подхвачен мировым сообществом – к началу 2021 года к нему подключились около десяти стран. Если подобная тенденция продолжит распространяться в мире, со временем статус доллара США как мировой резервной валюты будет поставлен под сомнение, и в итоге неизбежно наступит обесценивание американской валюты, прогнозируют аналитики Sina.