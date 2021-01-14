Снежные хранилища развернули на территории Подмосковья

Кучи из снега и льда будут размещаться в специальных хранилищах. Об этом сообщили в подведомственном комитете лесного хозяйства Подмосковья ГАУ МО "Центрлесхоз".

Кучи из снега и льда будут размещаться в специальных хранилищах. Об этом сообщили в подведомственном комитете лесного хозяйства Подмосковья ГАУ МО "Центрлесхоз".

Площадки для создания снежных хранилищ выделены и подготовлены на всех лесопожарных станциях Московской области. На их месте появится посадочный материал, который позволит искусственно восстанавливать леса и дополнять лесные культуры уже этой весной, сообщают "Вести Подмосковья".

Хранение посадочного материала обеспечит растениям безопасное пробуждение после зимы. Они начнут расти только после высадки на лесокультурных площадках благодаря приостановке преждевременной вегетации. Снег сгребают в кучи, а затем покрывают соломой и опилками. Все это размещают в каменных сараях и бетонных погребах, чтобы сохранить внутри снежных куч отрицательную температуру до весны.

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о полуметровых сугробах в феврале. Причиной станет циклон, который обрушился на регион в ночь на 14 января, передает телеканал "360".