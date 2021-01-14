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15:44   14 Января 2021
Политика

Лавров сравнил политику США на Ближнем Востоке со слоном в посудной лавке

Лавров сравнил политику США на Ближнем Востоке со слоном в посудной лавке

Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке ведут себя "как слон в посудной лавке", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика США и их союзников приводит к тяжелым последствиям для стран Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Ливии и других, добавил российский министр иностранных дел во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом аль Саудом.

По словам Сергея Лаврова, Москва согласна с тем, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств извне совершенно недопустимо, как и попытки навязывания идеологических схем.

"Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как на Ближнем Востоке США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут“, - сказал Лавров.

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#сша #сирия #ирак #лавров #ливия

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