Лавров сравнил политику США на Ближнем Востоке со слоном в посудной лавке

Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке ведут себя "как слон в посудной лавке", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке ведут себя "как слон в посудной лавке", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика США и их союзников приводит к тяжелым последствиям для стран Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Ливии и других, добавил российский министр иностранных дел во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом аль Саудом.

По словам Сергея Лаврова, Москва согласна с тем, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств извне совершенно недопустимо, как и попытки навязывания идеологических схем.