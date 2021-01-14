Лавров сравнил политику США на Ближнем Востоке со слоном в посудной лавке
Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке ведут себя "как слон в посудной лавке", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика США и их союзников приводит к тяжелым последствиям для стран Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Ливии и других, добавил российский министр иностранных дел во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом аль Саудом.
По словам Сергея Лаврова, Москва согласна с тем, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств извне совершенно недопустимо, как и попытки навязывания идеологических схем.
"Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как на Ближнем Востоке США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут“, - сказал Лавров.