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15:35   14 Января 2021
Происшествия

Калининградского водителя автобуса наказали за "ноу-хау" со шваброй

Калининградского водителя автобуса наказали за "ноу-хау" со шваброй

Шофер в Калининграде использовал инструмент для уборки пола в качестве рычага переключения передач. За управление авто с "ноу-хау" он получил штраф.

Водитель использовал швабру во время междугороднего рейса. Инструмент для уборки пола вместо рычага переключения увидели пассажиры. Они сняли происходившее на смартфон, а потом выложили ролик в Сеть, пишет РИА Новости.

Через некоторое время о случившемся узнали правоохранители. Они установили личность нарушителя и составили в отношении него административный протокол.

За необычное "ноу-хау" на дороге водитель автобуса получил штраф. Согласно установленным правилам, при поломке авто шофер должен был остановить машину и вызвать на место техническую помощь.

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