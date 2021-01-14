"Балтийский исследователь" вернулся в воды Дании для достройки "СП-2"

Российское судно "Балтийский исследователь", необходимое для достройки газопровода "Северный поток — 2", вернулось в территориальные воды Дании для продолжения работ.

Российское судно "Балтийский исследователь", необходимое для достройки газопровода "Северный поток — 2", вернулось в территориальные воды Дании для продолжения работ.

Накануне судно находилось в немецком порту Мукран, где располагается склад для хранения труб.

Ранее морское управление Дании проинформировало, что судна снабжения "Балтийский исследователь" и "Мурман" вместе с трубоукладчиком "Фортуна" продолжат укладку "СП-2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.