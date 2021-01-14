МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

Судебный орган признал "частично приемлемой" жалобу Киева о нарушении прав человека в Крыму со стороны России приемлемой.

МИД Украины прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе против России. Глава ведомства Дмитрий Кулеба объявил о «победе Украины».

Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу украинской стороны в адрес России из-за событий в Крыму в 2014 году, по этой причине суд продолжит ее рассмотрение.

Киев обратился с жалобой в ЕСПЧ в 2014 году, заявив о большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму и возложив ответственность на Россию. По утверждению Украины, Москва якобы «осуществила эффективный контроль» над автономной республикой Крым, нарушив 12 статей конвенции. Среди них — право на жизнь, безопасность, справедливый суд и свободу вероисповедания.

«Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Впрочем, суд не стал выносить на обсуждение вопрос о допустимости воссоединения Крыма с Россией с точки зрения международного права. При этом в ЕСПЧ указали, что у некоторых обвинений от Украины нет доказательств, в частности, у заявлений об убийствах мирных граждан, запугиваниях иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев.

Тем не менее, в Киеве решение ЕСПЧ поспешили объявить «победой»:

«Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти», — передает слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «Интерфакс — Украина».

Крым вошел в состав России в 2014 году. На референдуме более 95% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы быть частью РФ. Украинская сторона считает это оккупацией.