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15:49   14 Января 2021
Ближнее зарубежье

МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

МИД Украины прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе против России. Глава ведомства Дмитрий Кулеба объявил о «победе Украины».

Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу украинской стороны в адрес России из-за событий в Крыму в 2014 году, по этой причине суд продолжит ее рассмотрение.

Киев обратился с жалобой в ЕСПЧ в 2014 году, заявив о большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму и возложив ответственность на Россию. По утверждению Украины, Москва якобы «осуществила эффективный контроль» над автономной республикой Крым, нарушив 12 статей конвенции. Среди них — право на жизнь, безопасность, справедливый суд и свободу вероисповедания.

МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

«Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Впрочем, суд не стал выносить на обсуждение вопрос о допустимости воссоединения Крыма с Россией с точки зрения международного права. При этом в ЕСПЧ указали, что у некоторых обвинений от Украины нет доказательств, в частности, у заявлений об убийствах мирных граждан, запугиваниях иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев.

МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

Тем не менее, в Киеве решение ЕСПЧ поспешили объявить «победой»:

«Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти», — передает слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «Интерфакс — Украина».

Крым вошел в состав России в 2014 году. На референдуме более 95% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы быть частью РФ. Украинская сторона считает это оккупацией.

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