Стало известно, какую технику получат армия и флот России в 2021 году

Свыше 4700 единиц новой и модернизированной техники поступит на вооружение российской армии в текущем году.

Свыше 4700 единиц новой и модернизированной техники поступит на вооружение российской армии в текущем году.

По данным Минобороны РФ, оснащенность подразделений превысит 70%. Так, Ракетные войска стратегического назначения РФ в 2021 году обзаведутся 13 межконтинентальными баллистическими установками "Ярс" и гиперзвуковыми комплексами "Авангард".

В ВМФ страны должны поступить четыре субмарины, шесть кораблей, 22 катера и суда обеспечения. В этом году также планируется передача флоту корабля противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит".

Кроме того, более 100 новых самолетов и летательных аппаратов пополнят ряды ВКС России. Войска ПВО получат два полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф" и 18 ЗРПК "Панцирь-С". Отмечается, что в текущем году должны завершиться испытания новейшей ЗРС С-500 "Прометей", после которых она также поступит на вооружение российской армии.