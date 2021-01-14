Разморозка строительства «Северного потока-2» довела до истерики евродепутата

Депутат Европарламента от немецкой партии «зеленых» Виола фон Крамон-Таубадель фактически призвала Вашингтон ввести санкции против Берлина.

Депутат Европарламента от немецкой партии «зеленых» Виола фон Крамон-Таубадель назвала возобновление строительства российского газопровода «Северный поток — 2» «абсолютной геополитической катастрофой». Она фактически призвала Вашингтон ввести санкции против Берлина.

«То, что происходит вокруг „Nord Stream 2“ в Мекленбурге-Передняя Померания, трудно воспринимать иначе, как политическую коррупцию. Я никогда не видела ничего подобного! Дело в том, что русские пытаются влиять на Германию по самым разным каналам, средствам и методам», — сказала парламентарий.

7 января региональный парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки реализации газопровода. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

Депутата также удивило, что в Германии никто не выходит на улицы с протестами против «Северного потока—2» и пожелала, чтобы этот «позор» обсудили Польша и другие государства.

«Я разделяю мнение тех, кто говорит, что это антиевропейский проект. Я бы не обиделась на Джо Байдена, если бы он ввел санкции. С одной стороны, мы говорим о выходе из ископаемых источников энергии, и мы знаем, что за все гибридные конфликты последних лет и атаки хакеров отвечает Москва, а с другой добровольно соглашаемся на дальнейшее строительство газопровода, который является инструментом влияния Кремля», — возмутилась политик.

Ранее стало известно, что работы по достройке газопровода могут начаться 15 января. Как сообщил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен, Копенгаген получил расписание планов по строительству двух веток «СП-2».

Трубоукладочное судно «Фортуна» может начать работы по прокладке труб в территориальных водах Дании. Как следует из данных системы позиционирования морских судов, 14 декабря «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где находилась с конца декабря.

Ранее были проложены 2,6 км газопровода в экономической зоне Германии. На сегодня газопровод достроен на 94%, несмотря на активные противодействия США, которые ужесточают санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».