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15:14   14 Января 2021
Политика

СМИ: Байден испугался ехать на инаугурацию поездом после штурма Капитолия

СМИ: Байден испугался ехать на инаугурацию поездом после штурма Капитолия

Избранный президент США Джо Байден должен был приехать в Вашингтон на поезде. Однако после беспорядков, которые произошли 6 января в Вашингтоне, он изменил свои планы.

Ранее сообщалось, что новый глава государства для участия в церемонии вступления в должность главы США должен был выехать на поезде Национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak из штата Делавэр. Однако после беспорядков и штурма Капитолия планы были изменены из соображений безопасности. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Сейчас информация о том, как Джо Байден будет доставлен в столицу для инаугурации, не разглашается. Церемония должна пройти 20 января. Обеспечивать правопорядок во время мероприятия будут 20 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

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