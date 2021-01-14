СМИ: Байден испугался ехать на инаугурацию поездом после штурма Капитолия

Избранный президент США Джо Байден должен был приехать в Вашингтон на поезде. Однако после беспорядков, которые произошли 6 января в Вашингтоне, он изменил свои планы.

Избранный президент США Джо Байден должен был приехать в Вашингтон на поезде. Однако после беспорядков, которые произошли 6 января в Вашингтоне, он изменил свои планы.

Ранее сообщалось, что новый глава государства для участия в церемонии вступления в должность главы США должен был выехать на поезде Национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak из штата Делавэр. Однако после беспорядков и штурма Капитолия планы были изменены из соображений безопасности. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Сейчас информация о том, как Джо Байден будет доставлен в столицу для инаугурации, не разглашается. Церемония должна пройти 20 января. Обеспечивать правопорядок во время мероприятия будут 20 тысяч бойцов Национальной гвардии США.