Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не имел бы никакого шанса занять этот пост, если бы перед ним страну не возглавлял пришедший к власти на волне государственного переворота Петр Порошенко.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не имел бы никакого шанса занять этот пост, если бы перед ним страну не возглавлял пришедший к власти на волне государственного переворота Петр Порошенко.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Украинцы, по его словам, никогда не избрали бы президентом «клоуна» Владимира Зеленского, если бы перед этим четыре года страну не возглавлял такой «редкий урод», как Порошенко.

«Он стал президентом благодаря такому ужасу, который у нас был в 2014 году. Сначала Порошенко, а поскольку Порошенко — редкий урод, то поэтому избрали клоуна. Если бы не Порошенко, то клоуна бы не избрали», — доходчиво объяснил эксперт.

При этом Погребинский напомнил, что сам Порошенко в 2014 году занял президентское кресло в результате таких же событий, которые теперь происходят в Соединенных Штатах Америки. А нынешний президент Украины Зеленский, называет происходящее в США «ужасным», забывая, что сам он пробился во власть, благодаря такому же ужасу, имевшему место в Киеве в 2014 году.

«Он (Зеленский) не высказал хотя бы озабоченность, что, вот, там (в США) погибли 4 человека — ничего! Он просто сказал: "Какой ужас!". Он стал президентом благодаря такому ужасу, который у нас был в 2014 году», - подчеркнул Михаил Погребинский.

Напомним, 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли массовые беспорядки и столкновения сторонников действующего американского президента Дональда Трампа с полицией. Протестующие попытались сорвать заседание Конгресса, на котором утверждались официальные результаты президентских выборов в США, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден, и ворвались в здание Капитолия. В результате стычек с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

Спустя некоторое время участники произошедшего 6 января штурма Капитолия были объявлены в США «внутренними террористами» и сейчас правоохранительные органы занимаются выявлением их личностей и арестами.