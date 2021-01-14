Заразившегося коронавирусом Бориса Грачевского вновь ввели в кому

Грачевский находится в реанимации и подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Создателя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Грачевский находится в реанимации и подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Уточняется, что это следующая стадия после ИВЛ. Состояние режиссера оценивается как тяжелое. Врачи пока воздерживаются от прогнозов.

Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом в 52-ю больницу еще 27 декабря. Через два дня его перевели в реанимацию: состояние не улучшалось. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ. Самостоятельно Грачевский дышать практически не мог.

Тогда его впервые ввели в состояние искусственной комы. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна.

Борис Грачевский — кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России. Известен как режиссер фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».