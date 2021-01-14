Иран провел ракетные учения в Персидском заливе

Запуски крылатых ракет проходили у входа в Персидский залив. Учения ВМС Ирана стартовали 12 января в Оманском заливе.

Запуски крылатых ракет проходили у входа в Персидский залив. Учения ВМС Ирана стартовали 12 января в Оманском заливе.

Совместно с моряками, в маневрах принимали участие два армейских подразделения. Учения начались на фоне очередной напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Иран часто проводит различные маневры с привлечением Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), регулярных вооруженных сил и отрядов ополчения.

Главнокомандующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади сообщал об испытаниях новых ракет с самонаводящимися боеголовками. В них были применены современные навигационные системы и электроника. Они размещаются как на кораблях, так и не платформах грузовых автомобилей. Цели были поражены на расстоянии в 280 километров, но дальность удара можно увеличить, заметил он.