National Interest назвал лучшую винтовку Второй мировой войны

В обзор американского издания попали американские, немецкие и советские образцы.

Эксперты американского консервативного издания The National Interest (NI) задались вопросом: какое полуавтоматическое оружие Второй мировой войны было самым эффективным? Номинантами стали американская винтовка M1 Garand, советская самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40) и немецкая Gewehr 43 (G-43).

M1 Garand

Эксперты пока не могут решить, можно ли называть американскую винтовку M1 Garand самым эффективным оружием Второй мировой войны, но одно известно точно: оно подарило войскам союзников серьезное преимущество на полях сражений в Европе и на тихоокеанском фронте. В отличие от винтовок, которыми были вооружены немцы, M1 обладала куда большей скорострельностью, поэтому за время войны США изготовили больше пяти миллионов единиц этого оружия.

Идея создать полуавтоматическую винтовку зародилась в США еще во время Первой мировой войны. Тогда американские инженеры поняли, что оружие со скользящим затвором не обеспечивает достаточной огневой мощи: после каждого выстрела солдатам приходилось передергивать затвор, что снижало эффективность наступления войск. После этого и родились на свет автоматическая винтовка Браунинга и знаменитый пистолет-пулемет Томпсона (он же Томми-ган).

Инженеру из Канады Джону Гаранду потребовалось пятнадцать лет, чтобы довести свою винтовку до ума. Американские солдаты могли стрелять из М1 со скоростью 50 выстрелов в минуту. Еще одним преимуществом оружия стало то, что для него подходили стандартные патроны 30–06 Springfield (советский аналог калибра 7,62 мм), которыми стреляли из винтовки Браунинга.

Главным недостатком Гаранда была его обойма на восемь патронов. Когда заряды в ней заканчивались, она автоматически отстреливалась с характерным щелчком, но, чтобы зарядить М1, солдатам США нужно было вставлять новый магазин вручную. Механизм был устроен таким образом, что в некоторых случаях больно бил по большому пальцу бойца. От частых ударов палец распухал, а солдаты называли его: «М1 thumb» (палец М1).

СВТ-40

Долгие годы самозарядную винтовку Токарева называли советским вариантом M1 Garand. Эта точка зрения не совсем верна, ведь оружейный конструктор Федор Токарев работал над своим проектом практически одновременно с разработкой американской винтовки.

СВТ впервые поступила на вооружение в 1938 году, а ее боевое крещение состоялось во время Советско-финской войны (1939–1940 годы). Это была версия СВТ-38, и солдатам она не понравилась. Оружие ругали за массивность и магазин, который то и дело норовил выпасть прямо из винтовки в самый неподходящий момент. Советские красноармейцы просили более удобное и надежное оружие.

Из-за этого производство СВТ-38 остановилось на 150 тысячах экземплярах. В те времена обо всех подобных неудачах докладывали лично Иосифу Сталину. Токарева могли расстрелять, однако конструктору решили дать второй шанс. Тот в долгу не остался: в 1940 году в производство запустили модернизированную СВТ-40. Она была намного легче своей предшественницы и проще в обращении.

Новой разработкой Токарева планировали заменить устаревшие винтовки Мосина, которые состояли на вооружении армии страны еще с 1891 года. «Винтовкозамещению» помешал Адольф Гитлер, легионы которого вторглись в Советский союз. Производство имперского оружия вновь возобновилось: к концу войны СССР произвел 20 миллионов винтовок Мосина, в то время, как СВТ-40 было выпущено всего пять с половиной миллионов экземпляров.

Эксперты NI объясняют это тем, что Советскому союзу нужно было легкое в производстве и надежное оружие, но винтовка Токарева не отвечала ни одному из этих требований.

Gewehr 41-43

В самом начале войны на вооружении вермахта состояли винтовки Mauser 98k, но вскоре их заменили новые Gewehr 41 конструктора Карла Вальтера (компания Carl Walther GmbH Sportwaffen). Эта полуавтоматическая винтовка обладала высокой скорострельностью, а многие механизмы немецкие инженеры позаимствовали от советской СВТ-40.

К 1943 году появилась новая модификация G41 — Gewehr 43 (он же Karabiner 43, K43 или G43). Из-за этого у солдат часто возникала путаница в названиях, ведь старую винтовку Маузера называли похожим сочетанием букв и цифр — K98k.

Чаще всего этим оружием пользовались снайперы, добавляя на корпус телескопический прицел. Оно стреляло теми же патронами, что и Маузер 98k, а основным «регионом распространения» была территория СССР. За всю Вторую мировой войну Третий рейх произвел всего 400 тысяч G43 и 10 000 G41.

Выводы

Специалисты из The National Interest пришли к выводу, что самым эффективным и успешным со всех сторон полуавтоматическим оружием времен Второй мировой войны была винтовка M1 Garand. Впрочем, к началу 1950-х годов все три претендента на победу уже считались устаревшими. M1 Garand оставалась на вооружении до 1959 года. СВТ-40 и Gewehr 43 не получили дальнейшего развития, а винтовка М1 стала основой для создания полностью автоматической винтовки M14 в 1960-х годах.