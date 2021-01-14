Политолог Кедми назвал условие ареста Трампа после инаугурации Байдена

Никаких юридических оснований для ареста президента США Дональда Трампа после прихода к власти избранного главы страны Джо Байдена нет, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Никаких юридических оснований для ареста президента США Дональда Трампа после прихода к власти избранного главы страны Джо Байдена нет, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Сегодня стало известно, что американские конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу. Он стал первым в истории президентом Соединенных Штатов, которому нижняя палата дважды выдвинула импичмент, сообщает "НьюИнформ".

Чтобы досрочно отстранить Трампа от власти, импичмент ему должен объявить и Сенат, который, по заявлению спикера верхней палаты Митча Макконнелла, не сделает этого до 20 января, когда истекает срок полномочий американского лидера.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Кедми выразил уверенность, что попытки отстранить Трампа от власти обречены на провал.

"Второй дешевый спектакль с импичментом закончится с таким же позором, как и первый, и никакого отстранения Трампа не будет", — подчеркнул он.

По мнению политолога, Трампа не посадят в тюрьму после того, как Байден официально вступит в должность президента. Никаких юридических оснований для этого нет, пояснил Кедми.

"Если только система правосудия в США не докатится слишком быстро до германского в период суда по поджогу Рейхстага!" — добавил политолог.

Ранее демократы обратились к вице-президенту Майку Пенсу с призывом отстранить главу Белого дома от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы страны исполнять свои обязанности.