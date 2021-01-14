Хватит играться с ЕСПЧ. Соловьев отреагировал на вердикт в деле Украины против РФ

Телеведущий считает, что у Европейского суда нет права выносить какие-либо решения по «крымскому» иску Украины против России.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал обоснованными ряд жалоб Украины на Россию из-за событий в Крыму в 2014 году. При этом в Страсбурге не подтвердили ряд обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации: речь о якобы имевших место убийствах мирных граждан, безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества ВСУ, дискриминации этнических украинцев.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в беседе с «Политикой Сегодня» факт рассмотрения претензий Киева к Москве в европейской инстанции расценил как «попытку отобрать у России суверенные права» и поставить под сомнение волеизъявление жителей Крыма. По мнению телеведущего, российскому государству необходимо выйти из-под юрисдикции европейского права, чтобы избежать политически мотивированных вердиктов, как в деле ЮКОСа.

«Мы зачем-то много лет назад ввязались в тяжбу с ЮКОСом. И вот теперь решается вопрос о многих миллиардах по решению голландского суда. Хотя мы изначально не должны были признавать право суда рассматривать эти вопросы», — проводит параллель собеседник ПС.

Что касается претензий Киева к Москве, то Соловьев недоумевает, как ЕСПЧ может рассматривать «иск, поданный нацистским государством, где к власти пришла бандеровская клика в результате государственного переворота». Телеведущий также подчеркивает, что смена власти на Украине произошла с нарушением действующей конституции и с прямой поддержкой иностранных структур.

«Я не понимаю, зачем мы вообще находимся в любой форме договорных отношений с этой страной. Ее власть нелегитимна, на мой взгляд», — размышляет спикер.

Вне зависимости от решения ЕСПЧ ждать ослабления антироссийского санкционного прессинга не приходится, говорит ведущий. Ведь в 2014 году, после того, как Крым вошел в состав РФ, тогда еще вице-президент США Джозеф Байден лично «обзванивал европейских лидеров», чтобы убедить их надавить на Москву. В то же время действия американцев содержат немало примеров двойных стандартов.

«Когда международный уголовный суд попытался привлечь к ответственности американских военных за совершенные, по мнению суда, преступления в Афганистане и других странах, Соединенные Штаты Америки в свою очередь подали в розыск на прокуроров и судей, объяснив, что они не признают этот суд и не признают его право выносить любые решения в адрес любых структур и граждан, имеющих отношение к США», — вспомнил схожую ситуацию Соловьев.

Разговор с корреспондентом Владимир Соловьев закончил выводом, что в этом вопросе России надо брать пример с американцев.