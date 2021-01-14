Куликов предупредил Прибалтику об угрозе полного разрыва отношений с РФ

Москва должна активнее противостоять действиям властей прибалтийских стран, которые притесняют российских журналистов и собственных граждан, сотрудничающих с российскими СМИ.

Москва должна активнее противостоять действиям властей прибалтийских стран, которые притесняют российских журналистов и собственных граждан, сотрудничающих с российскими СМИ.

Об этом в беседе с изданием Baltnews заявил эксперт думского комитета по делам СНГ (Содружества Независимых Государств) Дмитрий Куликов.

По его словам, тех общественных акций, которые проводятся за рубежом в ответ на русофобские действия прибалтийских властей и в поддержку русскоязычных журналистов, недостаточно.

«Здесь нужна еще и государственная политика по отношению к тем государствам, которые открыто исповедуют в качестве своей государственной идеологии русофобию. Вся политика трех прибалтийских государств на этом и строится», — подчеркнул Куликов.

Россия, считает эксперт, могла бы в качестве ответных мер принять экономические меры в отношении стран Балтии, в которых на официальном уровне проводится русофобская политика, проявляющаяся в числе прочего и в давлении на журналистов. Соответственно и Москва должна занять к Литве, Латвии и Эстонии позицию, касающуюся всех форм торговых и экономических отношений.

Принятый тремя прибалтийскими странам антироссийский курс, по мнению Куликова, со временем может привести к тому, что Россия полностью разорвет с ними все взаимоотношения.

«По большому счету можно сказать, что отношения с такими русофобскими странами нам не нужны. Я думаю, что рано или поздно мы к этому и придем», — заключил эксперт.

Напомним, 3 декабря 2020 года Служба госбезопасности Латвии провела обыски в квартирах нескольких русскоязычных журналистов, изъяв их личные вещи. При этом сами журналисты были задержаны сотрудниками СГБ и допрошены.

Позже один из задержанных публицистов – Владимир Линдерман – заявил, что власти стран Балтии пытаются подорвать влияние российских медиа в Литве, Латвии и Эстонии, и с этой целью преследуют собственных граждан, сотрудничающих с российскими средствами массовой информации.

МИД России в связи с этим выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в прибалтийских странах.