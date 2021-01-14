От безработного «Царя» до рэпера. Мэром Сургута захотели стать больше 60 кандидатов

В Сургуте зафиксировали рекордное число кандидатов, подавших документы на выборы. Среди них — домохозяйки, бизнесмены и безработные.

На пост мэра Сургута претендует рекордное число граждан. Заявки на участие в конкурсе, который пройдет 18 января, подали 66 кандидатов. В то время как потенциальные фавориты отказались участвовать в будущей избирательной гонке, о своем желании занять должность главы города изъявили бизнесмены, самозанятые, безработные, многодетные мамы и домохозяйки.

Почему так много?

Прием заявок на участие в конкурсе был закрыт в 17:00 (15:00 мск) 12 января. Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Сургута обнародовала список из 61 претендента.

Стало известно, что пять человек в последний момент отказались от участия в гонке и забрали свои документы. Причину такого решения в гордуме не уточнили.

Большое число желающих стать новым мэром Сургута объяснили в местной думе несложной процедурой подачи документов. Предельно минимальными оказались и требования к кандидатам: несудимость, российское гражданство, возраст от 21 года.

«На первом этапе достаточно принести заявку на участие. Далее будут конкурсные процедуры, в частности собеседования, и там действительно останутся только те, кто обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы занять пост главы Сургута», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы гордумы.

Выбор градоначальника доверят специальной комиссии. В ее составе не только сургутские, но и окружные представители — от Ханты-Мансийского автономного округа. Отбор будет идти как в заочном, так и очном формате. На первом этапе рабочая группа проверит документы на соответствие всем требованиям, которые предъявляются к кандидату.

На втором этапе отобранных претендентов ждет собеседование с членами конкурсной комиссии. В ходе беседы кандидаты должны будут рассказать о собственном видении дальнейшего развития города и работы администрации.

Впоследствии от общего числа кандидатов (61) комиссия направит не менее двух человек. На ближайшем заседании городской думы депутаты остановят выбор на одном из будущих градоначальников.

Необычные кандидаты

С 2016 года главой крупнейшего города Югры был Вадим Шувалов. Однако 9 декабря он неожиданно объявил об отставке и переходе на другое место работы, разместив соответствующий ролик в социальных сетях.

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города», — сказал экс-мэр.

Впоследствии стало известно, что Шувалов получил должность в правительстве Югры, а именно заместителя губернатора. Бывший глава Сургута будет курировать приоритетные проекты.

Новость о сложении полномочий Шувалова политики не ожидали. В частности, депутат гордумы Сергей Хрипков заявил, что мало кто мог предположить, что мэр «не дотянет» до выборов.

«Говоря простым обывательским языком, случился “нежданчик”. Явно никто не ожидал, что глава города не дотянет до выборов и таким образом сложит полномочия», — сказал Хрипков.

Временно исполняющим обязанности мэра назначили его заместителя — Анну Томазову. В списке кандидатов ее имени не значится.

Наиболее вероятными претендентами на пост главы Сургута называли председателя комитета по финансам и налоговой политики думы Югры, главу наблюдательного совета «ЮТэйр» Андрея Филатова и действующего главу Сургутского района Андрея Трубецкого. Впрочем, оба кандидата так и не заявили о своем желании вступить в избирательную гонку.

Если Трубецкой отметил, что продолжит работать на благо муниципалитета, то Филатов отрезал: «Там порядка 55 человек, кого-нибудь и выберут».

Сейчас среди подавших документы наметилась разношерстная компания. В списке кандидатов числятся как депутаты — члены ЛДПР Михаил Селюков от Тюменской области и Евгений Барсов от Сургута, бизнесмены, фрилансеры, так и представители компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть».

Некоторые из них уже рассказали о планах городского развития в случае победы. Например, 37-летний сотрудник «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин заявил, что начнет с дорог.

«В первую очередь, наверное, все-таки вопрос нашей дорожной обстановки, так скажем. Улучшение качества дорог, их увеличение и снижение на них аварийности», — сказал он.

Попробовать управлять богатым городом хотят также безработные, многодетные матери, домохозяйки. К примеру, 32-летний безработный претендент на высокую должность Игорь Лубягин в соцсетях называет себя не иначе, как «Царь и Бог».

«Я Царь и Бог, все обязаны быть только слугами и рабами моими. И платить мне деньги ещё за это, за то, что дышите вообще на этой планете», — написал Лубягин в статусе ВКонтакте.

Другой кандидат, 27-летний руководитель портала «О, Сургут!» Александр Побережный попытался привлечь к себе внимание рэп-обращением к местным депутатам, которое он записал накануне Нового года. В нем один из самых молодых участников сказал, что городу «нужен свой».

Мнение эксперта

Появление неординарных претендентов на политической карте Сургута поставило под вопрос качество выборной гонки, считают аналитики. По их мнению, большая часть из претендентов самостоятельно сойдет с дистанции.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа, руководитель депутатской фракции ЛДПР Виктор Сысун выразил уверенность, что едва ли гражданам, не связанным с политикой, удастся занять пост главы Сургута.

«Не думаю, что мэром станет кто-то из непрофессионалов, которые изъявили о своем участии, потому что будет трехступенчатый отбор», — отметил он в комментарии «Политике Сегодня».

С другой стороны, собеседник агентства призвал изменить подход к избранию главы на территории автономного округа. По его словам, процедуру следует усложнить, чтобы отсеять дилетантов.

«Дабы не было такого количества людей, которые самовольно подают документы и уже считаются кандидатами, я всегда выступал за то, чтобы выборы были всенародными. Тогда люди отсеивают автоматически таких непрофессионалов, о которых вы говорите. При этом сама процедура выдвижения гораздо сложнее, она не каждому под силу — не просто собрать копии документов, отнести их и быть кандидатом на главу одного из крупнейших муниципалитетов во всей области», — подытожил Сысун.

Несмотря на то, что явные фавориты до сих пор не заявили о себе, такая интрига характерна для выборов мэра Сургута. В прошлые годы до последнего не было известно, кто же есть тот самый потенциальный лидер сургутской администрации.