США не удалось заблокировать процесс создания микрочипов в России, потому что Москва внедрила независимую технологию их производства.

США не удалось заблокировать процесс создания микрочипов в России, потому что Москва внедрила независимую технологию их производства.

Аналитики китайского издания Sohu отмечают, что США по-прежнему занимают ведущую роль в сфере создания чипов и всевозможных микросхем, которые повсеместно используются в современном мире. Речь идет не только о бытовых приборах, но и современном вооружении, передает "ПолитРоссия".

Так, китайская промышленность оказалась в незавидном положении после того, как США ввели против нее санкции.

"Китайская промышленность попала в ловушку США, так как она сильно зависима от американских технологий", — говорится в публикации.

Так, крупнейшая компания в сфере телекоммуникаций Huawei была вынуждена пересмотреть свою стратегию из-за давления Вашингтона. При этом Россия, по мнению аналитиков, таких проблем не испытывает, хотя против нее также вводились санкции.

Российские специалисты сделали ставку на производство аналоговых технологий, которые свободны от западных патентов. По мнению экспертов, они не так эффективны по сравнению с современными чипами, но они более надежные. Этот маневр позволил избежать тех проблем, с которыми столкнулся Китай.