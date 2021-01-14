Пригожин заявил, что попросит Соболь лично встретить Навального во Внукове

Планируется ли сделать что-то особенное к возвращению блогера Алексея Навального из Германии в Россию, рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

Планируется ли сделать что-то особенное к возвращению блогера Алексея Навального из Германии в Россию, рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция портала Daily Storm поинтересовалась, собирается ли петербургский предприниматель каким-то образом приветствовать Навального 17 января (например, отправить курьера во Внуково с посланием или подарком). Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Викторовича:

"Как замечательно, что вы мне подсказываете. Вся наша переписка с Лешей идет по официальным каналам, юридическая служба и так ее публикует. Что касается моих личных нежных чувств к Лешеньке, то я попрошу Любу Соболь встретить его и надеюсь, она не откажется передать от меня Навальному воздушный поцелуй", — заявил Пригожин.

После того, как глава признанного иноагентом ФБК объявил о покупке билетов на родину, Пригожин поддержал это решение. По его словам, Навальный, наконец, сможет расплатиться за накопившиеся грехи перед законом и затем выйти на свободу с чистой совестью.