14:08 14 Января 2021Происшествия
Правоохранители Екатеринбурга пресекли беспорядки в центре содержания мигрантов
Инцидент возник в центре временного содержания мигрантов из-за изъятия спиртных напитков у одного из задержанных.
Инцидент возник в центре временного содержания мигрантов из-за изъятия спиртных напитков у одного из задержанных.
Уточняется, что пластиковые бутылки с жидкостью мигрант умудрился спрятать в буханке хлеба. В полиции сообщили, что ранее 32-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Он спровоцировал бунт вместе со своими сокамерниками. Мигранты устроили дебош и призывали остальных присоединиться.