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14:08   14 Января 2021
Происшествия

Правоохранители Екатеринбурга пресекли беспорядки в центре содержания мигрантов

Правоохранители Екатеринбурга пресекли беспорядки в центре содержания мигрантов

Инцидент возник в центре временного содержания мигрантов из-за изъятия спиртных напитков у одного из задержанных.

Уточняется, что пластиковые бутылки с жидкостью мигрант умудрился спрятать в буханке хлеба. В полиции сообщили, что ранее 32-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Он спровоцировал бунт вместе со своими сокамерниками. Мигранты устроили дебош и призывали остальных присоединиться.

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#екатеринбург #мигранты #бунт

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