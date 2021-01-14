Правоохранители Екатеринбурга пресекли беспорядки в центре содержания мигрантов

Инцидент возник в центре временного содержания мигрантов из-за изъятия спиртных напитков у одного из задержанных.

Инцидент возник в центре временного содержания мигрантов из-за изъятия спиртных напитков у одного из задержанных.

Уточняется, что пластиковые бутылки с жидкостью мигрант умудрился спрятать в буханке хлеба. В полиции сообщили, что ранее 32-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Он спровоцировал бунт вместе со своими сокамерниками. Мигранты устроили дебош и призывали остальных присоединиться.