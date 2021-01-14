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13:58   14 Января 2021
Происшествия

Илья Варламов планирует покинуть Южный Судан

Илья Варламов планирует покинуть Южный Судан

Блогер Илья Варламов и другие россияне, которые были задержаны и освобождены в Южном Судане, планируют покинуть территорию государства на следующий день.

Все они чувствуют себя хорошо и ни на что не жалуются, сообщили в посольстве России.

Накануне стало известно, что в южносуданском городе Капоэта задержали пятерых россиян, среди них — блогер Илья Варламов с супругой и основатель портала "Медиазона" Петр Верзилов. По данным диппредставительства, против них не выдвигали никаких обвинений. Варламов рассказал, что все произошло из-за пульта от дрона — их сняли с рейса и задержали на время разбирательства.

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#задержание #южный судан #варламов

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