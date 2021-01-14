Китайский дипломат назвал импичмент Трампу внутренним делом США

Решение Палаты представителей Конгресса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу является внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД Китая.

Решение Палаты представителей Конгресса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу является внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД Китая.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказался об импичменте, который конгрессмены США объявили американскому лидеру. По словам Лицзяня, такое решение — внутреннее дело Америки. Китайский дипломат отказался давать комментарии по этой проблеме.

Большинство членов Палаты представителей проголосовали за импичмент главе государства. Решение необходимо одобрить в Сенате США. Лидер Республиканской партии Митч Макконнелл уверен, что шансов на серьезный процесс над Трампом нет.

Ранее стало известно, что избранный президент США Джо Байден намерен сделать свою советницу Кристен Кларк главой отдела по гражданским правам в Минюсте. Сторонница демократа оказалась расисткой. Американские журналисты опасаются этого назначения.