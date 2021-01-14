Сложности международной дпиломатии вызвали серьезное затруднение у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Сложности международной дпиломатии вызвали серьезное затруднение у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Украина должна наладить отношения с Россией, однако при этом Россия еще и является "агрессором". Такое мнение Хомчак высказал во время интервью для местных СМИ. Он уверен, что российская сторона должна быть "призвана к ответу" за те преступления, которые якобы совершала. Главнокомандующий абсолютно уверен, что борется с "кремлевской властью", напавшей на Украину.

Ряд российский официальных лиц неоднократно заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к конфликту на юго-востоке Украины и не является его участником.